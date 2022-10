Neustart für die Cselley Mühle

Mit einem „Warm Up“, mit Konzerten und Kabarett feiern die Mario Müller Privatstiftung und der künstlerische Leiter Lukas Hüller die Wiedereröffnung der legendären Veranstaltungsstätte. Eigentlich hätte das schon im vergangenen Juli passieren sollen, Coronaviruskrise und Ukraine-Krieg verzögerten aber die geplanten Umbauarbeiten. Erst im Frühjahr 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein – mehr dazu in Cselley Mühle: Wiedereröffnung verzögert sich und in Mühle: Baustellenparty mit den Tiger Lillies.

Pop-ups bis Jahresende

Trotzdem startet die „Mü“, die jetzt „Csello“ heißt, am 8. Oktober mit ihrem Programm. Pop-up-Veranstaltungen sollen bis Jahresende einen Vorgeschmack auf das künftige Programm geben. „Wir sind in keiner Stadt, wir sind an keiner Stadtgrenze, wir sind in Oslip – das ist halt ein Unterschied, wo wir versuchen müssen, die lokale Bevölkerung in die Mühle zu bekommen, aber eben sagen, wir schlagen weiter Wellen mit Programmhöhepunkten und das werden Delikatessen sein“, so Lukas Hüller.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Auch wenn es noch Etliches zu tun gibt, für die neue Betreiberin der Cselley Mühle, Ulrike Müller, ist es besonders wichtig, alte und neue Fans der legendären „Mü“ zusammenzubringen: „Wir wollten nicht untätig sein, das heißt, wir wollten unseren Gästen was bieten. Und wir selbst wollten auch schon sehen, wie es laufen kann. Und deshalb die Pop-up-Veranstaltungen bis Ende des Jahres.“

Am 8. Oktober geht es los

Den Anfang macht am 8. Oktober Fado-Sängerin Carla Pires, am 15. Oktober spielt Harri Stojka. Kurz vor Halloween feiert die Cselley Mühle am 29. Oktober die „Rocky Horror Csello Show“, am 26. November steigt eine 80er- und 90er-Mottoparty. Dazwischen blicken unter anderem Maschek am 25. November auf das Jahr zurück, ehe am 17. Dezember mit einem irischen Konzert Weihnachten gefeiert wird.