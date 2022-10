Chronik

Duo nach Einbruchsversuch geflüchtet

In Doiber (Bezirk Jennersdorf) haben zwei Männer am Donnerstagvormittag versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie wurden von einer Alarmanlage und der 55-jährigen Hausbesitzerin gestört und ergriffen die Flucht.