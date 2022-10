Neuerungen in Fußball Schülerliga

Entsprechend den seit heuer neuen Nachwuchsregeln wird in der Schülerliga jetzt neun gegen neun, und nicht wie bisher elf gegen elf gespielt. Das ermöglicht einigen Schulen, die zuletzt nicht mehr dabei waren, wieder eine Mannschaft zu stellen. Im Burgenland sind 36 Schulen dabei. Gespielt wird aktuell die Qualifikation im Freien. Auch ein Futsal-Hallencup soll wieder stattfinden. Bundesweit sind 717 Schulen angemeldet. Der Trend geht nach dem Ende der Covid-Beschränkungen wieder deutlich nach oben.

B-Pools in den Bezirken

Gespielt werden auch sogenannte B-Pools in den einzelnen Bezirken, in denen vor allem größere Schulen mit ihren zweiten Mannschaften und auch sehr kleine Schulen vertreten sind. Damit sollen möglichst viele Kinder Einsatzzeit bekommen. Heute zum Beispiel finden solche B-Pool-Turniere etwa in Rust, Rechnitz (Bezirk Oberwart) oder Jennersdorf statt. Ein ähnliches Format gibt es auch bei der Volleyball-Schülerliga der Mädchen. Hier sind vorerst 17 Schulen gemeldet, die Anmeldefrist wurde bis Ende dieser Woche verlängert. Auch hier ist die Tendenz wieder steigend.

In den B Pools wird dann nur vier gegen vier gespielt, statt wie üblich sechs gegen sechs Spielerinnen. Die Top-Schulen spielen dann im kommenden März in Güssing um den Landesmeistertitel.