Vorzugsstimmen sorgen für Umreihungen

Prominentester „Vorzugsstimmenkaiser“ bei der Wahl am Sonntag war wohl der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ). Er kandidierte in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) für die FPÖ auf dem letzten Listenplatz. Durch Vorzugsstimmen ist er nach vorne katapultiert worden. Via Twitter verkündete er gleich nach der Wahl, dass er das Mandat annehmen wird.

Ebenfalls in Pinkafeld, die Gemeinde hat knapp 6.000 Einwohner, räumte Landtagsabgeordnete Carina Laschober-Luif (ÖVP) verhältnismäßig viele Vorzugsstimmen ab – nämlich genau 1.291. Allerdings hätte sie auch ohne die den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Oberwart hat rund 7.000 Einwohner. Dort sind ebenfalls viele Vorzugsstimmen – genau 1.141 – an Bürgermeister und Zweiten Landtagspräsidenten Georg Rosner (ÖVP) vergeben worden. Auch der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bekam sehr viele Vorzugsstimmen – insgesamt waren es 2.468.

ÖVP

Astrid Eisenkopf nimmt Mandat in Steinbrunn an

Ein prominenter Name taucht in Steinbrunn auf: Dort kandidierte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf auf Listenplatz 16 der SPÖ. Durch Vorzugsstimmen errang sie ein Mandat, das sie auch annehmen wird, wie sie am Mittwoch bekannt gab.

SPÖ

"Es ist für mich eine Ehre, die Kommunalpolitik in Steinbrunn zukünftig mitgestalten zu dürfen“, so Eisenkopf in einer Aussendung.

Bundesrat Günter Kovacs schafft Einzug in Eisenstadt

Auch in Eisenstadt zieht ein prominenter Mann in den Gemeinderat ein: Bundesratsmitglied Günter Kovacs war auf der SPÖ-Liste auf dem letzten Listenplatz. Insgesamt 325 Vorzugsstimmen haben ihm jetzt einen Platz im Gemeinderat gesichert. Er wird das Mandat fix annehmen, bestätigte er am Mittwoch gegenüber dem ORF Burgenland.