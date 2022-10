Tiere

Handlungsbedarf bei Nutztieren

Am Welttierschutztag geht es auch um das Wohl von Nutztieren. Was das angeht, sieht Tierschutzombudsfrau Gabriele Velich europaweit Handlungsbedarf. Bei einem Lokalaugenschein in Walbersdorf und Pöttsching, konnte sich der ORF Burgenland davon überzeugen, wie Tierschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander einhergehen können.