MFG-Landessprecher Eller tritt aus Partei aus

Helmut Eller verwies auf internen Probleme in der Partei, die vor wenigen Tagen in dem Rücktritt des Bundesgeschäftsführers Gerhard Pöttler gegipfelt hatten – mehr dazu in MFG-Bundesgeschäftsführer und -Landeschef Pöttler geht. Er sprach von „Intrigen“ und Turbulenzen in der Bundespartei. Diese sei dabei, „sich in die Luft zu sprengen“, meinte Eller.

Eller sprach außerdem von „autokratischen Zuständen“ und verglich die MFG mit einem Patienten auf der Intensivstation, um den viele Menschen herum stehen würden – „und einige davon auf dem Beatmungsschlauch“. Die Partei sei ihren eigenen Werten untreu geworden und damit gescheitert, sagte Eller, der auch Bundesparteichef und Präsidentschaftskandidat Michael Brunner kritisierte.

Eller hatte die Turbulenzen im Bund auch für das aus seiner Sicht enttäuschende Ergebnis bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am vergangenen Sonntag verantwortlich gemacht. Seitens MFG wollte man am Dienstag zu Ellers Aussagen nicht Stellung beziehen. Die impfkritische MFG erreichte bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag vier Mandate – mehr dazu in SPÖ jubelt über Zugewinne.