Land: Gratis-Grippeimpfung für alle über 65

Die Covid-19-Pandemie habe dazu geführt, dass es seitens der Bevölkerung bundesweit eine erhöhte Nachfrage an der Grippeschutzimpfung gebe, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Landesmedienservices. Daher werde die Gratis-Aktion für die Grippeimpfung des Vorjahrs auch heuer wiederholt. Man habe 8.100 Impfdosen für die Altersgruppe der über 65-Jährigen und 5.500 Impfdosen für erwachsene Risikopatienten unter 65 Jahren gekauft.

Doskozil: Impfung bester Schutz gegen Grippe

Die Impfung sei neben den allgemeinen Vorbeugemaßnahmen der beste Schutz gegen die Grippe, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Die Coronavirus-Pandemie sei noch nicht vorbei. Neben dem Eigenschutz sei eine Grippeimpfung deshalb ein wichtiger Beitrag, um andere zu schützen und die Belastung der Krankenhäuser und des Gesundheitswesens möglichst gering zu halten.

Schutzimpfungen gegen das Coronavirus seien zeitgleich mit den Grippe-Impfungen problemlos möglich und würden vom Nationalen Österreichischen Impfgremium empfohlen, heißt es in der Aussendung. Kooperationspartner bei der Grippe-Impfaktion ist die Österreichische Gesundheitskasse Burgenland (ÖGK). Sie übernimmt die Impfhonorare, damit ist auch der Stich gratis. Wer eine Gratis-Grippeimpfung bekommt, entscheiden die Hausärztinnen und -ärzte.