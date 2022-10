170.000 Euro Schaden: Einbrecher verhaftet

Es handelt sich um vier Männer aus Rumänien, die es vor allem auf Tresore abgesehen hatten. Die Täter sollen für 12 vollendete und acht versuchte Einbruchsdiebstähle in Geschäften, Firmen und einem Bauhof verantwortlich sein. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 170.000 Euro, davon mehr als 120.000 Euro Sachschaden.

Das Einbrecher-Quartett war in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und auch im Burgenland unterwegs – in den Bezirken Güssing, Oberwart und Oberpullendorf.

Drei Täter wurden bereits Mitte April bei Mistelbach in Niederösterreich gefasst. Der Vierte Anfang September in Deutschland. Alle vier Männer wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert und sitzen in Haft. Sie sind teilweise geständig.