Um zehn Prozent weniger Arbeitslose

Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es im Bezirk Oberpullendorf, dort ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent gesunken. Branchenübergreifend war der Rückgang in der Warenproduktion am größten.

2.000 offene Stellen

Die Anzahl der offenen Stellen war mit mehr als 400 ausgeschriebenen Arbeitsplätzen im Handel am höchsten. Im gesamten Burgenland waren zum Stichtag am 30. September mehr als 2.000 Stellen zu haben. Ein Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte bei der Jugendarbeitslosigkeit beobachtet werden. Bei den Lehrstellen gab es im September dagegen einen deutlichen Überhang, also mehr verfügbare Stellen als Stellensuchende.

Bundesweit war die Arbeitslosenquote im September auf dem niedrigsten Stand seit 2008. Sie lag bei 5,7 Prozent.