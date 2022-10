Basketball: Oberwart gewinnt das Burgenland-Derby gegen Eisenstadt

Die Eisenstädter können vor allem in den ersten beiden Vierteln gut mithalten. Danach wird die Dominanz der Oberwart Gunners deutlich. Oberwart-Trainer Horst Leitner ist mit der Darbietung seines Teams zufrieden.

„Offensiv haben wir viele offene Würfe herausgespielt, mit denen wir am Anfang auch ein bisschen überfordert waren. Mit Fortlauf des Spiels ist es uns leichter gefallen und wir haben besser getroffen“, so Leitner nach dem Spiel.

Für die Dragonz Nord Eisenstadt war das Derby ein Gradmesser über das eigene Leistungsvermögen in der obersten Spielklasse.

„Wir müssen uns einfach an diese Härte und Intensität in der Liga noch gewöhnen. Aber das schnellstmöglich, weil das nächste harte Spiel kommt nächste Woche“, so Dragonz-Trainer Felix Jambor.

Herausragend bei diesem Derby ist auch die Kulisse. Rund 900 Zuschauer sind in die Oberwarter Sporthalle gekommen. Aus Eisenstadt ist ein eigener Fanbus angereist.