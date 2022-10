Brücke von Andau verbindet wieder

Es ist eine kleine Brücke mit großer Geschichte: Im Herbst 1956 bedeutete die Holzbrücke über den Einser-Kanal für viele Ungarn die Freiheit, doch sie wurde noch im selben Jahr zerstört. Erst 40 Jahre später, 1996 wurde sie dann zum ersten Mal restauriert. Die Brücke sei als „Gedächtnisbrücke“ mithilfe des Österreichischen Bundesheers bewerkstelligt worden, erzählte der Andauer Ortshistoriker Otto Gruber. Schon nach zehn Jahren musste die bereits wieder morsche Brücke neu errichtet werden.

Ungarn baute Brücke originalgetreu nach

Die in die Jahre gekommene Holzbrücke musste voriges Jahr erneut gesperrt werden. Jetzt wurde sie von ungarischer Seite neu errichtet. Die Brücke sei originalgetreu nachgebaut worden, sagte der Bürgermeister von Kapuvar, György Hamori. So habe man auch den in 1996 gebauten, überdachten Teil in der Mitte entfernt. Man habe 56 symbolische Holzfiguren mit 56 Grad Neigung angebracht. Außerdem soll bei der Brücke ein Gebäude mit Glasfront entstehen, in dem man Archivaufnahmen zeigen wolle.

Gedächtnisstätte auch in Andau geplant

Auf österreichische Seite entschloss man sich ebenfalls zu einem Ausbau, ein Projektteam wurde ins Leben gerufen. Man errichte eine Gedächtnisstätte. Auf der österreichischen Seite solle ein Turm gebaut werden, wo die Geschichte von 1956, von Andau und von der Hilfsbereitschaft der Andauer Menschen erzählt werde, sagte der Bürgermeister von Andau, Andreas Peck (ÖVP). Zudem werde jetzt auch die Fluchtstraße saniert. Die Besucherzentren auf beiden Seiten der Brücke und der Radweg sollen laut Plan 2023 fertiggestellt werden.