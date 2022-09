Erste „Waldtage“ am Leithaberg

Ein etwa 40 Hektar großes Waldgebiet am Leithaberg wird bei den „Waldtagen“ unter das Motto „Nachhaltige Forstwirtschaft live erleben“ gestellt. Mehr als 30 Aussteller aus den Bereichen Forsttechnik, Forstberatung und Naturschutz sind an beiden Tagen für Interessierte vor Ort.

Grün: Aufeinander Rücksicht nehmen

Das Verständnis der Waldbewirtschaftung und der Waldbesitzer, die im Wald arbeiten und das der Waldbesucher, die im Wald Erholung suchen, gehe etwas auseinander, sagte Pannatura-Geschäftsführer Matthias Grün: „Holznutzung ist natürlich damit verbunden, dass auch Holz geerntet wird. Wir alle wollen ja auch das Holz haben, den Holztisch, das Holzbett, den Holzboden. Und wir zeigen hier, dass beides möglich ist: Naturschutzanliegen und Erholungsanliegen. All das kann vereint werden, wenn aufeinander Rücksicht genommen wird, wenn Verständnis aufgebracht wird.“

Man bringe bei den „Waldtagen“ beide Interessensgruppen zusammen. „Wir haben zehn Stationen, wo Holzernte live gezeigt wird, vom Pferd über die Motorsäge bis zu einem Harvester, also einem ganz hochmodernen Gerät, das die Bäume selber fällt. Wir zeigen die gesamte Möglichkeit einer modernen Forstwirtschaft“, so Grün. Der 3,2 Kilometer lange Parcours beginnt an der Landesstraße L213 bei Loretto und Stotzing und ist am Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.