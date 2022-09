20 Jahre „Pink Ribbon“

Burstkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Jährlich erkranken in Österreich rund 5.700 Frauen an Brustkrebs, im Burgenland sind es etwa 180. Die Pink-Ribbon-Aktion will seit 20 Jahren das Bewusstsein für die Krankheit stärken und zur Vorsorge aufrufen. In dieser Zeit habe sich viel getan: Nicht nur mit Brustkrebs sondern auch mit anderen Krebserkrankungen werde offener umgegangen, heißt es von der Krebshilfe Burgenland.

Rosa Beleuchtung heuer kürzer

Früherkennung ist bei Krebs allerdings das Um und Auf, und darüber klärt die Krebshilfe am 1. Oktober im EO Oberwart auf. Mittwochabend gibt es im Rahmen der Pink-Ribbon-Aktion den bereits traditionellen Kino-Abend – im Diesel-Kino in Oberwart. Traditionell ist auch, dass im Oktober zahlreiche Gebäude rosa beleuchtet werden. Heuer erstrahlen sie im Burgenland wegen der Energie-Krise in kürzeren Zeiträumen: Dazu gehören die Burg Güssing, das Schloss Esterhazy, das Kastell Stegersbach und das Rathaus Oberwart. Beim Landhaus wird die Pink-Ribbon-Flagge ausgerollt.