Chronik

Schüler ertappten betrunkene Fahrraddiebe

Aufmerksame Schüler haben am Montag im Bezirk Neusiedl am See zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer, ein 30-jähriger Pole und 38-jähriger Rumäne, hatten vor der Schule drei Räder gestohlen und sich damit auf den Weg zum Bahnhof gemacht.