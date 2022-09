Basketball: Neue Saison mit Oberwart und Eisenstadt

Die Superliga der Herren umfasst diesmal zwölf statt wie bisher zehn Klubs. Neu in der Liga sind die Dragonz Nord Eisenstadt. Sie haben sich als Halbfinalist der 2. Liga um eine Lizenz in der Superliga bemüht und diese auch bekommen. "Wir sind sehr gespannt auf die neue Saison und sind topmotiviert. In den ersten Wochen und Monaten wird es wichtig sein, sich in der Liga zu etablieren. Wir wollen den einen oder anderen „großen" Gegner ärgern“, sagt Eisenstadt-Spieler Sebastian Kunc.

Die Oberwart Gunners wollen in der Liga wieder vorne mitmischen. Die Gunners haben sich diesmal nur punktuell verändert, haben zwei ihrer Legionäre aus der Vorsaison gehalten. Nationalspieler Renato Poljak bleibt an Bord, ebenso Kapitän Sebastian Käferle. „Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Mischung aus Österreichern und Legionären. Diese Saison beginnt wieder bei Null. Ich möchte mit zwei Titeln nachhause gehen“, so Käferle. Gleich im ersten Spiel kommt es am Samstag zum Burgenland-Derby zwischen Oberwart und Eisenstadt. Die Saison beginnt mit dem Supercup am Donnerstag zwischen BC Vienna gegen Gmunden.