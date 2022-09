„Bewusst gesund“

Risiko Übergewicht

Übergewicht und die damit verbundenen Risiken sind aktuell Themenschwerpunkt in allen ORF-Medien. Laut Statistik Austria sind in Österreich 2,5 Millionen Menschen über 15 Jahren von Übergewicht betroffen. 1,2 Millionen leiden an Adipositas, heißt es vom IHS.