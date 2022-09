Gute Noten für Netz Burgenland

Die Regulierungsbehörde E-Control präsentierte dieser Tage die Ausfallszahlen der Stromnetze. Im Durchschnitt hatten Österreicherinnen und Österreicher im Vorjahr nur 23 Minuten keinen Strom. Die durchschnittliche Ausfallszeit im Burgenland lag sogar nur bei 19 Minuten. Damit zählt das heimische Stromnetz zu den verlässlichsten Netzen Europas.

Kontinuierliche Arbeit am Stromnetz

Trotz einer Verfügbarkeit von mehr als 99,99 Prozent werde nach wie vor an einer Erweiterung des Netzes gearbeitet, sagte der Geschäftsführer von Netz Burgenland, Wolfgang Trimmel. Man werde die Netze im Burgenland massiv ausbauen und sei auch dabei, große Umspannwerke zu erweitern, zu erneuern beziehungsweise neue Verbindungen zur Austrian Power Grid, also zum internationalen Stromnetz, herzustellen.

Blackout nicht auszuschließen

Ganz auszuschließen ist ein Blackout aber auch im Burgenland nicht, so Trimmel: „Wir sind im internationalen Verbund – und wenn irgendwo in Europa oder auch in entfernten Ländern eine Großstörung ausbricht, dann kann es auch sein, dass wir im Burgenland keinen Strom haben.“ Ein weiterer Ausbau des Stromnetzes sei zwingend nötig, um auch die Klimaziele von Land, Bund und EU zu erreichen.