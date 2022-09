Burgenländische Reaktionen zur Tirol-Wahl

Fazekas erklärte in einem Statement gegenüber der APA am Sonntagnachmittag, dass nun im Sinne der Menschen in Tirol rasch Klarheit für eine künftige Koalition gefunden werden müsse: „Der Wahlkampf ist vorbei und damit müssen die Grabenkämpfe zwischen den Parteien enden.“

Gratulation an Parteikollegen von SPÖ

Die großen Städte müssen noch ausgezählt werden, gab SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst zu bedenken. Es sei daher noch unklar, ob die SPÖ oder die FPÖ Platz zwei erreicht. Dennoch gratulierte Fürst zum – leichten – Zugewinn und betonte: „Georg Dornauer hat sich mit den Themen leistbares Wohnen, Pflege, Anti-Teuerung und Energieunabhängigkeit für ein Regierungsamt qualifiziert.“

Großer Wahlverlierer sind für Fürst die Umfrageinstitute und die Medien, die der ÖVP Verluste von 20 Prozentpunkten vorausgesagt hätten. Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland, die in genau einer Woche stattfinden, lasse sich von diesem Ergebnis nichts ablesen, denn die Voraussetzungen seien gänzlich andere und es handle sich um Kommunalwahlen, so Fürst.

FPÖ: „Überragender Sieg“

Würde die FPÖ Platz zwei erreichen, wäre das „ein überragender Sieg“, freute sich der burgenländische FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig für die Parteikollegen und gratulierte Markus Abwerzger. Dieser habe einen sehr guten Wahlkampf geführt. „Ob es in Richtung Landesregierung oder Opposition geht, wird man sehen“, so Petschnig.

Grünen-Landessprecherin Regina Petrik wollte die Hochrechnung noch nicht kommentieren und wartete auf die Auszählung der ausstehenden Städte.