Kultur

„Die Grube“: Zeitgenössisches Denkmal

Einige der wichtigsten Denkmäler des Burgenlands hatten am Sonntag ihre Tore geöffnet: 14 Burgen, Kirchen, Museen und private Bauten haben am „Tag des Denkmals“ teilgenommen, darunter auch „Die Grube“ in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).