Standorterweiterung von Herz eröffnet

Mit der Erweiterung reagierte das Unternehmen auf die enorm gestiegene Nachfrage nach Heizkessel für Hackschnitzel und Pellets, aber auch nach Wärmepumpen. Beides wird auch am Standort in Pinkafeld produziert. Die Produktionskapazitäten wurden mit der Erweiterung nun verdoppelt, die Lager- und Produktionsstätten deutlich erweitert. Insgesamt steht jetzt ein Areal von 18.000 Quadratmetern zur Verfügung.

Produktinnovation in Pinkafeld

Am Firmenstandort in Pinkafeld gibt es neben der modernen Fertigung auch eine Versuchsanstalt für neue innovative Produkte. Dadurch könne man bewährte Kooperationen mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen intensivierten, hieß es seitens des Unternehmens. Nachdem man Ende Februar den Spatenstich für den Ausbau gefeiert hatte, wurde die Erweiterung am Samstag offiziell eröffnet – mehr dazu in Herz investiert Millionen in Pinkafeld.

50 zusätzliche Arbeitsplätze durch Erweiterung

Die Investition in den Standort Pinkafeld sei ein enormer Mehrwert für die Region und stärke den Wirtschaftsstandort Burgenland, genauso wie die 50 zusätzlichen Arbeitsplätze, die durch die Erweiterung entstanden seien, sagte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).