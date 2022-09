Gesundheitseinrichtung Weppersdorf eröffnet

Entstanden ist ein Projekt, das die Marktgemeinde Weppersdorf gemeinsam mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft für Ärztinnen und Ärzte, sowie Gesundheitsdienstleister entwickelte. Neben eigenem Eingang zu einem Ordinationsraum mit Wartebereich für Pandemiefälle stehen moderne Sozialräume für das Personal zur Verfügung. Im Obergeschoß wurden fünf Wohnungen errichtet, die bei Bedarf auch für weitere Ordinationsräume beziehungsweise Gesundheitsdienstleister adaptiert werden können. Des Weiteren entstanden weitere acht Wohnungen durch die OSG.

Eine Kinesiologin, sowie ein Heilmasseur haben bereits einen gemeinschaftlich genutzten Raum angemietet. Die neue Allgemeinmedizinerin der Gemeinde, Dr. Annike Klenner eröffnet ihre Ordination im Herbst 2022. Des weiteren wird ein Gynäkologe eine Wahlarztpraxis eröffnen. Weitere Gesundheitsdienstleister bekundeten ihr Interesse zur Einmietung, aktuell finden dazu Sondierungsgespräche statt. Im Anschluss an das Gesundheitszentrum wurden auf dem Areal weitere Wohnungen errichtet.

Landesmedienservice Burgenland

„Wohnortnahe Gesundheitsversorgung“

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung stehe für das Land Burgenland an oberster Stelle – die neue Gesundheitseinrichtung in Weppersdorf erfülle all diese Kriterien perfekt, betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

„Das Gesamtprojekt besteht aus dem Pfarrhof, dem Ärztezentrum, sowie drei Stiegen mit je acht Wohnungen“, so OSG-Vorstandsdirektor Alfred Kollar. Beim Pfarrhof und Ärztezentrum inklusive fünf Wohnungen im Obergeschoß wurden 2.110.000 Millionen Euro investiert, bei der Stiege 1 – acht Wohnungen – 1.130.000 Millionen Euro.