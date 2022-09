„Tag des Denkmals“ lädt zur Besichtigung

Im Burgenland stehen heuer 14 Denkmäler zur Besichtigung offen – vom Betonkreuz der Gedenkstätte Mogersdorf im Südburgenland – bis zu den Fresken der Pfarrkirche von Neudorf/Novo Selo, im Nordburgenland.

An allen historischen Orten werden spezielle Programme angeboten. In der zweisprachigen Mittelschule in Großwarasdorf wird über den Architekturstil Brutalismus gesprochen. Und die sogenannte „Grube“, ein Landart-Projekt von Peter Noever in Breitenbrunn, lädt zum 1-Tages-Fest mit Kunst, Konzerten und Performances.

Führungen gibt es am Sonntag auf Burg Bernstein und den Museen in Jois, St. Michael und Gerersdorf. Zu einem Hauptplatz-Rundgang lädt das Bundesdenkmalamt-Event in Stadtschlaining.