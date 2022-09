Herbstgold: Humor im Haydnsaal

Absurd komisch – und ganz nah dran am richtigen Leben – das zeichnet den Humor des Karikaturisten, Filmemachers, Regisseurs und beliebten Komikers „Loriot“ aus – und auch viele Jahre nach seinem Tod hat sein Witz auf keinen Fall an Bedeutung verloren. Begleitet von der Pianistin Philippne Duchateau las sich das beliebte Comedyduo quer durch das Loirot’sche Humorversum und musste selbst auch nach der X-ten Vorstellung immer noch lachen.

„Diese berühmten Szenen einer Ehe, so humorvoll und gekonnt auf den Punkt gebracht, wecken auch beim begeisterten Publikum so mache Kindheitserinnerung, denn so gut wie jeder ist, mit dem Humor von Loriot groß geworden – naja zumindest fast jeder,“ so Kabarettist Dirk Stermann – an seiner Seite, Christoph Grissemann.

Dass Stermann und Grissemann heuer überhaupt Teil des bunten Herbstgold-Programmes im Schloss Esterhazy sind, verdanken sie nicht zuletzt dem Leiter Julian Rachlin, der immer schon auf das deutsch/österreichische Comedyduo stand. So hatte man mit Loriot und seinem wunderbaren Humor dank Stermann und Grissemann einen abwechslungsreichen und höchst vergnüglichen Abend.