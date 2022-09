Kultur

Kulturzentren starten in neue Saison

Die Burgenländischen Kulturzentren starten am Sonntag im KUZ Eisenstadt mit dem Kindertheater „Conni – das Zirkus Musical“ in die neue Spielsaison. Unter dem Motto „Lust auf Theater“ stehen an 96 Spieltagen insgesamt 26 Theaterproduktionen für Kinder und Erwachsene und auf dem Programm.