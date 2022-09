Neusiedler See Zuleitung Thema in Landtagssitzung

Die Grünen machten in der Landtagssitzung einmal mehr eine mögliche Wasserzufuhr in den Neusiedler See zum Thema. Sich von Ungarn abhängig zu machen, sollte hinterfragt werden, so die grüne Klubobfrau Regina Petrik. Sie stellte die Frage ob es andere konkrete Ansätze gebe, woher Wasser in den Seewinkel geleitet werden könnte? Dazu sagte auch ÖVP-Klubobmann Markus Ulram, dass es bereits Studien gebe, die eine österreichische Lösung erarbeitet hätten, mit einer Kanal-Führung und stellte die Frage, wieso man diesen Plan nicht umsetze.

Dorner: „Prüfen jegliche Varianten“

Laut Landesrat Dorner ist eine Lösung mit Ungarn nicht mehr seine erste Wahl: „Wir wissen, dass es eine gewisse Abhängigkeit ist und genau aus diesem Grund prüfen wir jegliche andere Variante, die rein technisch möglich ist. Unser Bestreben, mein Bestreben, wird natürlich sein, hier eine eine innerösterreichische Lösung anzustreben und zu prüfen. Dieser Prüfprozess findet statt“, so Dorner.

Landesrat Dorner nannte auch einen Zeitrahmen, in dem der Wasserzulauf zum See fertig gestellt werden soll, nämlich in unter vier Jahren, möglichst noch schneller.

Sozialer Wohnbau Thema in Sitzung

Die Landesregierung plant Änderungen im sozialen Wohnbau. Mieterinnen und Mieter sollen Genossenschaftswohnungen in Zukunft zum Baukostenpreis erwerben können. Eingezahlte Annuitäten, also Mieten, sollen dem Kaufpreis angerechnet werden. „Die Frage ist jetzt, ob es nicht gescheiter wäre, die Wohnbauförderung, die ja ein gewisses Finanzierungsmittel für diese Wohnbauträger ist, ob man die nicht von Seiten der Landesregierung als Druckmittel einsetzen sollte, dass sie eben zu diesen Herstellkosten verkaufen“, so FPÖ-Obmann Alexander Petschnig. Darauf antwortete Dorner, dass es der Landesregierung wichtig sei, dass Annuitäten ab dem ersten Tag und der ersten Miete angerechnet werden.