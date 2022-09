Neue Buslinien werden gut angenommen

Zu den bereits gestarteten Linien B11 und B12 kommt ab 3. Oktober die Linie B9 hinzu. Sie richtet sich vor allem an Pendlerinnen und Pendler und verbindet Oberwart mit dem Bahnhof Wiener Neustadt. Die Busse fahren täglich von 4.15 Uhr bis 21.15 Uhr vom Landessüden nach Niederösterreich, der letzte Bus zurück fährt um 22.36 Uhr. Wie auch die beiden anderen Buslinien soll die B9 dazu beitragen, den Individualverkehr zu reduzieren und den Fahrgästen eine stressfreie An- und Abreise ermöglichen, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) und der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) Wolfgang Werdertis.

Viele Schüler und Stundenten unterwegs

Die bereits Anfang September gestarteten B11- und B12-Busse legten jedenfalls einen fulminanten Start hing, so Dorner. Die Linien decken die Strecken Weppersdorf-Oberwart und Deutschkreutz-Pinkafeld ab und werden vor allem von Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Studentinnen und Studenten gut angenommen. So habe sich gezeigt, dass sich viele von ihnen durch die Busse das Internat in Oberschützen ersparen, was eine deutliche Entlastung für Familien bedeute, so Dorner.