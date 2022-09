Trimmel selbstbewusst vor Spiel gegen Frankreich

Mehr als 80.000 Fans passen in das Stade de France in Paris. Ausverkauft wird es Donnerstagabend zwar nicht sein, auf Christopher Trimmel und seine Kollegen wartet dennoch ein echtes Spitzenspiel gegen den amtierenden Weltmeister. „Speziell auswärts in Paris, eine sehr starke Mannschaft. Aber man hat es gesehen in Wien, wenn du deine Sache gut machst, kannst du es auch Frankreich schwer machen“, so Trimmel.

Sendungshinweis Frankreich gegen Österreich, 22.9.2022, 20.15 Uhr, ORF1

Im Hinspiel gegen Frankreich im Juni holten die Österreicher ein überraschendes Unentschieden. Beim 1:1 wäre aber sogar noch mehr möglich gewesen. Daher will man sich auch am Donnerstag vor Mbappe, Griezmann und Co. nicht verstecken. „Klar haben die jetzt Spieler dabei, die wirklich sehr gut sind, so ehrlich muss man auch sein. Aber wir werden uns nicht fürchten und nicht verstecken. Ich glaube, wir werden wieder sehr gut vom Trainerteam eingestellt werden und wir versuchen das umzusetzen. Dann wird man sehen, was dabei rauskommt“, so Trimmel.