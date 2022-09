Baucontainer-Diebe gefasst

417.000 Euro Schaden hat die Bande nach Polizeiangaben vom Dienstag bei Baucontainer-Einbrüchen in vier Bundesländern angerichtet. Fünf Beschuldigte sind in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden, ein weiterer Mann ist in Rumänien in Haft. Das Sextett war teilweise geständig.

Einbruch in Oberwart

Abgesehen hatten es die rumänischen Staatsbürger im Alter von 18 bis 33 Jahren in den Baucontainern auf Werkzeuge. Die Beute verkauften sie nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in ihrer Heimat. Der Bande werden elf Einbruchsdiebstähle in Oberwart, Wien (Favoriten, Döbling, Liesing), Niederösterreich (Wiener Neudorf) und Salzburg (Landeshauptstadt) in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung zur Last gelegt. In einem weiteren Fall in Wien blieb es beim Versuch.

Die vom Landeskriminalamt Niederösterreich geleiteten Ermittlungen hatten Anfang Oktober vergangenen Jahres in Wiener Neudorf ihren Anfang genommen. Die Beschuldigten wurden nach und nach ausgeforscht und gefasst.