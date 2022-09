Fazekas: „Doskozil ist scheinheilig“

Teilweise sehe man auf den Plakaten Doskozil selbst. „Der Landeshauptmann fordert und kündigt ein Plakatierverbot für das Burgenland an, hält sich aber einige Wochen später selbst nicht dran. Das ist scheinheilig, das ist unglaubwürdig und zeigt einmal mehr die Doppelmoral des Landeshauptmannes und der SPÖ, die hier an den Tag gelegt wird“, so Fazekas.

Er kritisierte außerdem, dass die SPÖ geführte Regierung SPÖ-Gemeinden bevorzugt behandle. Als Grundlage für diese Behauptung zitierte Fazekas eine Aussendung der SPÖ Horitschon. Dort heiße es nämlich, „dass ein roter Bürgermeister in einem roten Bundesland die logische Konsequenz sei um den größten Nutzen und die meisten Vorteile zu haben“, sagte Fazekas.

Fürst: „Verzweifelte Versuche Aufmerksamkeit zu bekommen“

„Das sind die letzten verzweifelten Versuche der Sagartz ÖVP, Aufmerksamkeit im Gemeinderatswahlkampf zu bekommen, den sie bis dato völlig verschlafen hat. So hat die ÖVP offensichtlich nicht mitbekommen, dass das vom Landeshauptmann Doskozil vorgeschlagene Plakatierverbot erst bei den Landtagswahlen 2025 gelten soll, weil es hier ja auch einer Reihe gesetzlicher Veränderungen bedarf. Verschlafen hat Fazekas aber auch, dass wir bereits schon jetzt auf große 16-Bogen Plakate mit Parteivorsitzenden HPD im Wert von 50.000 Euro verzichtet haben. Während die ÖVP weiterhin primitive Parteipolitik betreibt und alle anpatzt, arbeitet die SPÖ Burgenland mit LH Doskozil weiterhin konsequent für die Gemeinden und das Land“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.