Von Wolfau bis Zillingtal

Die Gemeinde Wolfau im Bezirk Oberwart hat 1.450 Einwohner. Bürgermeister ist seit 2002 Walter Pfeiffer von der ÖVP, er tritt auch heuer wieder an. Der einzige Gegenkandidat kommt von der SPÖ – mehr dazu in Wolfau: Zweikampf zwischen ÖVP und SPÖ.

Die Gemeinde Wörterberg liegt im Bezirk Güssing an der steirischen Grenze. Die Gemeinde ist seit mehr als 30 Jahren wieder eigenständig, davor war sie ein Ortsteil von Ollersdorf. Die SPÖ hat im Gemeinderat eine knappe Mehrheit und stellt auch den Bürgermeister. Erstmals schickt die FPÖ heuer einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen – mehr dazu in Wörterberg: Erstmals Dreikampf um Ortschef.

Spannend wird es heuer in der Gemeinde Wulkaprodersdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Jahrelang dominierte die SPÖ den Gemeinderat von Wulkaprodersdorf, bei der Wahl vor fünf Jahren wurde sie jedoch von der ÖVP überholt. Den Bürgermeister stellt die ÖVP in der Gemeinde schon seit 2012 – mehr dazu in Wulkaprodersdorf: Wechsel bei letzter Wahl.

Ebenfalls im Bezirk Eisenstadt-Umgebung liegt die Gemeinde Zagersdorf. SPÖ-Bürgermeister Ivan Grujic stellt sich zumm ersten Wahl zur Wahl, er ist der Nachfolger von Langzeitbürgermeister Helmut Zakall. Kandidat der ÖVP ist Johann Ivanschitz. Für beide Kandidaten ist der Verkehr in der Gemeinde ein wichtiges Thema im Wahlkampf – mehr dazu in Zagersdorf: neuer SPÖ-Bürgermeister tritt an.

Nur wenige Kilometer entfernt liegt die Gemeinde Zemendorf-Stöttera im Bezirk Mattersburg. Im Gemeinderat der 1.300-Einwohner-Gemeinde hält derzeit die ÖVP eine Mehrheit. ÖVP-Bürgermeister Josef Haider hat nach 20 Jahren sein Amt niedergelegt und zu Beginn des Jahres an Herbert Pinter von der ÖVP übergeben – mehr dazu in Zemendorf-Stöttera: Neuer ÖVP-Ortschef.

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung liegt Zillintal. Auch hier endet die Ära eines Langzeitbürgermeisters: Seit fast dreißig Jahren lang ist Johann Fellinger von der SPÖ Bürgermeister der Gemeinde – bei der diesjährigen Wahl wird Fellinger aber nicht mehr antreten. Im Kampf um die Nachfolge treten drei Kandidaten an – mehr dazu in Zillingtal: Langzeitbürgermeister tritt nicht mehr an.