Europa-Politik in Brüssel erleben

Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit der Schülerunion Burgenland entstanden. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei in Brüssel, EU-Institutionen kennenlernen und Einblicke in die Arbeit des ÖVP-Europa-Abgeordneten Chrisitan Sagartz erhalten.

Jungen Menschen die EU näherbringen

„Jeder der über Brüssel und Europa spricht, hat immer das Gefühl, dass vieles sehr weit weg ist. Für die Menschen ist das hier eine politische Ebene, die gefühlt am weitesten weg ist. Diese Entfernung möchte ich verkürzen, dem möchte ich entgegenwirken. Da habe ich Unterstützung durch die Schülerunion. Ich bin davon überzeugt, dass die jungen Menschen sehr wohl wissen wollen, wer welche Entscheidungen trifft. Vor allem geht es um viele Themen, die ja die nächste Generation mit ganzer Wucht treffen werden“, so Sagartz.

Chance für Schülerinnen und Schüler

Auch die Schülerunion Burgenland sieht dieses Projekt als eine enorme Chance für Schülerinnen und Schüler, um die Europäische Union besser kennenzulernen, sagte Landesobfrau Adelina Kosykh: „Das Europäische Parlament ist die höchste Instanz und es ist einfach sehr beeindruckend, wie das Europäische Parlament funktioniert und arbeitet. Umso wichtiger ist es, den Schülerinnen und Schülern das näherzubringen.“

Der Startschuss für das Projekt erfolgt nächste Woche, das Gymnasium der Diözese Eisenstadt sowie das Theresianum Eisenstadt sind bereits angemeldet. Die Schülerinnen und Schüler werden mit einem Förderbetrag unterstützt. Insgesamt stehen 150 Plätze pro Jahr zur Verfügung.