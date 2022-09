Von Unterwart bis Weingraben

Die Mandatsverteilung im Gemeinderat von Unterwart (Bezirk Oberwart) hat sich seit 2012 nicht verändert. Die ÖVP bleibt bei neun, und die SPÖ bei sechs Mandaten. Neo-Bürgermeister ist Hannes Nemeth von der ÖVP- mehr dazu in Unterwart: ÖVP gegen SPÖ.

Die Gemeinde Wallern (Bezirk Neusiedl am See) ist seit Jahrzehnten in der Hand der SPÖ: Zwölf Gemeinderats-Mandate bleiben unverändert bei der SPÖ, die ÖVP kann ihre acht verteidigen und auch das Bündnis Liste Burgenland blieb mit einem Mandat im Gemeinderat – mehr dazu in Wallern: SPÖ dominiert seit Jahrzehnten.

Der Gemeinderat von Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) Bei der Wahl vor fünf Jahren erreichte die ÖVP acht Mandate, die SPÖ vier und die FPÖ ein Mandat. Diese drei Parteien treten auch bei der kommenden Gemeinderatswahl an – mehr dazu in Weichselbaum: Langzeitbürgermeister kandidiert nicht mehr.

Die größte Fraktion im Gemeinderat von Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) ist die ÖVP mit elf Mandaten. Danach kommt die SPÖ mit sieben, die „Grünen und Unabhängigen“ mit drei und die „Unabhängigen Partei Weiden“ mit zwei Mandaten – mehr dazu in Weiden am See: 2017 knappe Entscheidung.

Die 15 Mitglieder im Gemeinderat von Weiden bei Rechnitz (Bezirk Oberwart) teilen sich wie folgt auf: Zehn Mandate hält die ÖVP, vier die SPÖ. Die BLW- Bürgerliste Weiden hält das letzte Mandat. Bei der Wahl 2017 wurde Wilhelm Müller von der ÖVP als Bürgermeister gewählt. Er übergab Anfang Juli, an Anton Szmolyan – mehr dazu in Weiden bei Rechnitz: Grüne wollen in den Gemeinderat.

Die Verteilung der elf Sitze im Gemeinderat von Weingraben (Bezirk Oberpullendorf) hat sich bei der Wahl 2017 nicht verändert. Auf die SPÖ entfallen sieben Sitze und die ÖVP-Liste Weingraben hält bei vier Mandaten – mehr dazu in Weingraben: seit Jahren gleiche Mandadtsverteilung.