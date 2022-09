Chronik

Gefahrenguteinsatz wegen ausgetretenem Diesel

Nachdem aus einer defekten Maschine in Neudau an der steirisch-burgenländischen Grenze größere Mengen Diesel ausgetreten sind, musste am Mittwoch in Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf) die Feuerwehr ausrücken.