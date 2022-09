Von Tobaj bis Unterrabnitz-Schwendgraben

Tobaj im Bezirk Güssing besteht aus sechs Ortschaften und ist eine der flächengrößten Gemeinde des Landes. Die absolute Mehrheit im Gemeinderat geht an die ÖVP. Sie stellt elf von 19 Mandaten. Heuer kämpfen zwei Kandidaten um den Bürgermeistersessel – mehr dazu in Tobaj: Zwei Kandidaten.

Trausdorf an der Wulka ist eine Nachbargemeinde der Landeshauptstadt Eisenstadt. Politisch ist die Gemeinde in der Hand der SPÖ, sie stellt die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Der langjährige SPÖ-Bürgermeister Viktor Hergovich hat nach fast 25 Jahren sein Amt niedergelegt, übernommen hat das Amt der bisherige Vizebürgermeister Andreas Rotpuller. Rotpuller tritt in der Bürgermeisterwahl gegen Monika Herczeg an – mehr dazu in Trausdorf an der Wulka in der Hand der SPÖ.

Tschanigraben (Bezirk Güssing) ist die kleinste Gemeinde im Burgenland – und seit Jahrzehnten eine rote Gemeinde. Die Wahl am 2.Oktober wird in Tschanigraben für nicht allzuviel Spannung sorgen: Bei der Wahl tritt Bürgermeister Ernst Simitz als einziger Kandidat zur Wahl an, Gegenkandidat gibt es keinen – mehr dazu in Tschanigraben: Nur SPÖ tritt an.

Spannender wird hingegen die Wahl in Unterfrauenhaid im Bezirk Oberpullendorf. Im Gemeindeamt trennen SPÖ und ÖVP nur ein Mandat, bei den Bürgermeisterkandidaten stellen beide Parteien einen Kandidaten – mehr dazu in Unterfrauenhaid: Neuer Bürgermeister tritt erstmals an.

In Unterkohlstätten (Bezirk Oberwart) treten heuer ebenfalls zwei Kandidaten an, und beide tragen einen fast identen Namen: Bürgermeister Christian Pinzker von der SPÖ duelliert sich mit Martin Pinczker von der ÖVP – mehr dazu in Unterkohlstätten: Pin(c)zker wird Bürgermeister.

In Unterrabnitz-Schwendgraben (Bezirk Oberpullendorf) tritt Bürgermeister Franz Haspel von der ÖVP heuer nicht mehr an, stattdessen Martin Maschler. Die SPÖ schickt heuer Franz Schiefer in den Wahlkampf. mehr dazu in Unterrabnitz-Schwendgraben: ÖVP hat absolute Mehrheit.