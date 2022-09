Schüler als „Demokratiebotschafter“ ausgezeichnet

Insgesamt zwölf Schulen haben im Schuljahr 2021/2022 am Projekt „#mitreden-Jugend im Landtag“ teilgenommen. Diese Initiative dient dazu, Jugendliche für die politische Arbeit im Burgenland zu interessieren. Zielgruppe des Projekts sind alle Jugendlichen in Ausbildung, ab 16 Jahren. Daher werden die 36 Schulen im Land, die dafür in Frage kommen im Laufe des Projektzeitraums, in den Landtag eingeladen.

Vergangenes Schuljahr haben die ersten zwölf Schulen an diesem Projekt mitgewirkt. Am Mittwoch hat dazu ein Festakt im Landhaus Eisenstadt stattgefunden, bei dem erstmals die Auszeichnung „Demokratiebotschafter“ an je einen Vertreter bzw. eine Vertreterin dieser Schulen verliehen worden ist.

ORF

Jugendliche sollen Themen im Landtag diskutieren können

Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler haben auch einen Redebeitrag zu ihrem Thema vorgetragen. Am Ende des Projekts werden diese gesammelt und in einem „Demokratieleitfaden“ veröffentlicht.

Ziel ist es, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Themen im Landtag zu diskutieren und Abgeordnete auch davon zu überzeugen, so Landtagspräsidentin Verena Dunst. Die Initiative beinhaltet auch das Teilprojekt „#mitreden-Demokratie_erleben“. Dieses soll auch der erwachsenen Bevölkerung verschiedene Formen der demokratischen Beteiligung näherbringen.