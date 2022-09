Ausstellung zum 80er von Henryk Rys Mossler

Henryk Rys Mossler hat zum Aufbau des Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf beigetragen. „Er ist ein unheimlich liebenswerter Kerl. Wie er hergekommen ist, konnte er tatsächlich nicht deutsch, aber er war immer bereit mir zu helfen. Und wir haben die ersten zwei Holzhäuser gemeinsam aufgestellt“, so Gerhard Kisser, Leiter des Freilichtmuseums Ensemble Gerersdorf. Bei der Eröffnung 1976 war Mosslers allererste Ausstellung in Österreich. „Damals ist Prominenz gekommen, wie Fred Sinowatz, damals Kulturminister, und er hat die Ausstellung eröffnet“, erzählte Mossler.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Porträts zeugen von Selbstironie

Der Resch – wie er im Südburgenland liebevoll genannt wird – wurde 1942 in Krakau geboren, wo er später die Kunstakademie abschloss. In traditioneller Ölmalerei schaffte er poetische Bilder, erwarb naturalistische und surreale Motive. Seine Porträts zeugen von viel Selbstironie – auch wenn die Figur des Todes mitwirkt, die im Slawischen weiblich ist. „Ich möchte ausdrücken, dass diese Frau, die mich begleitet, mit großem Hut, die knöcherne Frau, ich möchte sie für mich gewinnen, ich male sogar, dass sie mit mir Fahrrad fährt. Das sind vielleicht Bilder, die jeder in sich hat, dieses Frage, was kommt danach“, so der Künstler.

ORF

Geburtstagskonzert von Freunden

Neben der Malerei gestaltete Mossler Buchillustrationen, entwickelte für Peter Wagners Produktionen Bühnenbilder, Kostüme und riesengroße Requisiten. „Er arbeitet extrem akribisch, sowohl im Handwerklichen wie im Gedanklichen. Da fühlt man sich dann als mit ihm arbeitender Künstler geborgen, verstanden, wohl“, so Regisseur Peter Wagner.

Freunde gaben für Mossler ein Geburtstagskonzert und unterstrichen damit ein wenig sein Lebensmotto. „Ich möchte mich überraschen lassen, das ist mir das Liebste.“ Die Ausstellung zum 80. Geburtstag ist in Gerersdorf bis 13. November zu sehen.