Von Steinbrunn bis Tadten

Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden des Burgenlandes. Bei der Wahl vor fünf Jahren konnte mit Thomas Kittelmann erstmals ein ÖVP-Kandidat den Bürgermeistersessel erobern. Kittelmann tritt heuer allerdings nicht mehr an – mehr dazu in Steinbrunn: Neue ÖVP-Nahe Liste tritt an.

Stinatz (Bezirk Oberwart) gilt als Hochburg der SPÖ, vor zehn Jahren konnte jedoch die ÖVP den Bürgermeistersessel erringen. Im Gemeinderat haben die Sozialdemokraten eine knappe Mehrheit – mehr dazu in Stinatz: Heiß umkämpfte SPÖ-Hochburg.

In Stoob (Bezirk Oberpullendorf) ist seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Bruno Stutzenstein (SPÖ) Bürgermeister. Stutzenstein ist heuer der einzige, der bei den Bürgermeisterwahlen als Kandidat antritt – mehr dazu in Stoob: Nur ein Kandidat.

Die Gemeinde Stotzing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist fest in der Hand der ÖVP. Im Gemeinderat stellt sie zehn Gemeinderäte, die SPÖ drei. Bürgermeister Wolfgang Kostenwein hat im Dezember nach 19 Jahren sein Amt niedergelegt. Sein Nachfolger Thomas Tiwald tritt heuer gegen SPÖ-Kandidat Gerald Pangl an – mehr dazu in Stotzing: fest in ÖVP-Hand.

Ebenfalls als ÖVP-Hochburg gilt die Gemeinde Strem (Bezirk Güssing). Seit 2009 ist Strem Klimabündnis-Gemeinde. Die Gemeinde deckt den Großteil ihres Wärme- und Strombedarfs aus erneuerbarer Energie ab. Bei den Bürgermeisterwahlen trifft Bürgermeister Bernhard Deutsch heuer auf die Neueinsteigerin Alexandra Laky – mehr dazu in Strem: Newcomerin gegen Langzeitbürgermeister.

Tadten (Bezirk Neusiedl am See) hat rund 1.400 Einwohner. Der Bedarf an Wohnungen und Reihenhäusern steigt. Sowohl die Oberwarter Siedlungs-Genossenschaft (OSG) als auch die neue Eisenstädter Siedlungs-Genossenschaft verwirklichen derzeit entsprechende Bauprojekte. Bei den Wahlen vor fünf Jahren hat die SPÖ sowohl den Bürgermeistersessel, als auch die Mehrheit im Gemeinderat an die ÖVP abgeben müssen – Tadten: Mehrheit im Gemeinderat an ÖVP.