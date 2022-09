Chronik

Weihnachtshaus leuchtet heuer kürzer

Das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) lockt jedes Jahr im Advent tausende Besucherinnen und Besucher an. Um Energie zu sparen, wird es heuer täglich eine Stunde weniger erstrahlen, wie die Familie am Dienstag bekannt gab.