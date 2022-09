Huhn und Ziege als Lehrmeister

Wer denkt, dass man von Hühnern nichts lernen kann, liegt falsch, wie man sich bei den tiergestützten Interventionen in der St. Martins Therme überzeugen kann. Beim Hühnertraining gehe es vor allem darum, sich selbst zu reflektieren, so die Biologin und Pädagogin Nikki Auer: „Wenn man mit den Tieren arbeitet, dann ist man wirklich fokussiert auf das Tier. Und man lernt sehr viel über die Kommunikation“. Wichtig dabei: geduldig sein und Feedback geben. Und das könne man gut auf die Arbeitswelt umlegen.

Vor allem die nonverbale Kommunikation spielt im Umgang mit Tieren eine große Rolle. „Es geht einfach nur darum, dass wir den Teilnehmern zeigen, wie man richtig auf ein Tier zugeht, d.h. möglichst ruhig, entspannt, mit einer ruhigen Körpersprache – das ist dann auch etwas, was man ins Alltagsleben im Umgang mit anderen Menschen umlegen kann“, erklärt die Zoologin und Pädagogin Karin Friedrich.

Tiere helfen beim Entspannen

„Tiere können sehr wohl unterscheiden, wie ein Laut klingt. Klingt das aggressiv, klingt das freundlich und ruhig? Bin ich laut, bin ich leise, hohe Stimme, tiefe Stimme. Und Sie können auch ganz genau – viele, nicht alle – gut wahrnehmen, wie ich dabei aussehe“, meint Thomas Krejci, Ranger in der St. Martins Therme.

Wenn es um das Thema Gruppendynamik geht, werden Ziegen eingesetzt. Sie helfen, Stress anzubauen und steigern das emotionale Wohlbefinden. Die Arbeit mit Tieren sei einfach entspannend, „weil wir uns nicht die ganze Zeit Gedanken machen müssen, was mein Gegenüber jetzt von mir denkt“, so Krejci. „Das ist einfach ein Tier. Also die Tiere bewerten uns nicht. Die Tiere bewerten auch nicht das, was wir mit ihnen machen. Sie gehen weg oder sie kommen her oder sie machen einfach gar nichts.“