Chronik

Mutmaßlicher Räuber in Neufeld festgenommen

In Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der Mann soll im Juni einen Supermarkt in Sommerein in Niederösterreich überfallen haben. Dem Mann ist damals die Flucht gelungen.