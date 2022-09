Fulminanter Auftakt bei Herbstgold

Der Herbstgold-Auftakt war ein wahrer Kunstreigen. Die neue Tanzpassage neben dem Hotel Galantha wurde eröffnet, sowie eine Ausstellung im Kunstverein, vor dem Schloss zeigte der Bruder von Udo Jürgens, der Künstler Manfred Bockelmann, ein aktuelles Thema auf: die durch Kriege und Klimaveränderungen verursachten Flüchtlingsbewegungen. Zeitgenössische Kunst in Eisenstadt zu etablieren, werde als Teil des Esterhazy-Stiftungsauftrags gesehen, sagte dazu Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy-Stiftungen.

Begeistertes Publikum

Musikalisch begann das Herbstgold-Festival mit dem Singspiel „Bastien und Bastienne“, das Mozart im Alter von zwölf Jahren komponierte. Es ist die Geschichte zweier junger Liebenden, die sich verlieren, aber durch listigen Zauber wieder zueinanderfinden – vom Regieduo Cornelius Obonya und Carolin Pienkos derart amüsant inszeniert, dass es vom Publikum mit begeistertem Applaus und Bravorufen aufgenommen wurde. „Es ist eine Komödie, eine Parodie, auch als solches gedacht, als solches geschrieben und komponiert. Und ich glaube, wir sind dem Stück sozusagen auf den Kern gekommen“, so Carolin Pienkos.

Angelo Pollak, Amelie Hois und Artyom Wasnetsov verzauberten mit gesanglichen und komödiantischen Qualitäten. Humor bewies auch das Barucco-Orchester. „Wir hatten unendlich viel Spaß, vor allem mit den Kolleginnen und den beiden Kollegen und auch mit dem Orchester und mit dem Dirigenten Heinz Ferlesch. Das war ganz großartig, weil die haben all unseren Blödsinn gerne mitgemacht“ sagte Cornelius Obonya.

Viele Höhepunkte

Der Erfolg des Auftakts zu Herbstgold ist Ansporn für die weiteren Konzerte, die viele Stars zum allerersten Mal zum Festival bringen – etwa Hollywood-Legende John Malkovich oder das Orchester der Mailänder Scala.

„Das Orchester der Mailänder Scala gehört zur Creme de la Creme der Orchester weltweit. Und Juan Diego Florez, ich meine, das ist ja auch für mich bis heute unglaublich, dass er wirklich kommt. Und es jagt ein Höhepunkt den anderen“ so der künstlerische Leiter Julian Rachlin zum heurigen Programm. Das Festival läuft bis 25. September in Eisenstadt – mehr dazu in Weltstars beim Herbstgold-Festival.