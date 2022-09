Von St. Martin an der Raab bis Schattendorf

In der Marktgemeinde St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) will die SPÖ die absolute Mehrheit verteidigen. Die ÖVP will wiederum die Absolute der SPÖ brechen – mehr dazu in St. Martin an der Raab: SPÖ gegen ÖVP.

In St. Michael (Bezirk Güssing) stellt die ÖVP die absolute Mehrheit im Gemeinderat, die sie halten will. Für das Bürgermeisteramt kandidiert auch ein SPÖ-Kandidat. Die FPÖ tritt für den Gemeinderat an – mehr dazu in St. Michael: ÖVP will Absolute halten.

Die Grenzgemeinde Schachendorf (Bezirk Oberwart) ist fest in der Hand der ÖVP – die Volkspartei hat die absolute Mehrheit und stellt den Bürgermeister. Auch die SPÖ tritt mit einem Kandidaten an – mehr dazu in Schachendorf: ÖVP will Bürgermeistersessel verteidigen.

Schandorf (Bezirk Oberwart) ist eine SPÖ-Hochburg. Die SPÖ hat die Mehrheit im Gemeinderat und stellt den Bürgermeister. Auch die ÖVP hat einen Bürgermeisterkandidaten – mehr dazu in Schandorf: SPÖ hat Mehrheit im Gemeinderat.

In Schattendorf (Bezirk Mattersburg) dominiert seit Jahren die SPÖ. Der amtierende SPÖ-Bürgermeister will das Amt halten. Die ÖVP geht ebenfalls mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen – mehr dazu in Schattendorf: eine SPÖ-Hochburg.

Die Gemeinde Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist eine ÖVP-Hochburg. Bürgermeisterkandidaten stellen die ÖVP und die SPÖ – mehr dazu in Schützen am Gebirge: Eine ÖVP-Hochburg.