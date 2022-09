Kindergarten in Neusiedl am See eröffnet

Die auf einem 5.000 Quadratmeter großen Grundstück entstandene Einrichtung umfasst sechs Gruppenräume sowie zwei Bewegungsräume und einen großzügigen, naturnah gestalteten Außenbereich. Die Baukosten für den Kindergarten „Storchennest“ belaufen sich auf rund 5,1 Millionen Euro. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und liegt damit auch für Pendler günstig.

In der Einrichtung betreuen zwölf Pädagoginnen sowie fünf Helferinnen und ein Helfer zwei Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippengruppen mit derzeit zusammen 45 Kindern. Bis zum Ende des Kindergartenjahres erwartet man eine volle Belegung. Insgesamt wurden für das „Storchennest“ 30 Kinderkrippenplätze und 50 Kindergartenplätze bewilligt.

ORF

Zweiter Platz bei burgenländischem Umweltpreis 2022

„Mit Stolz können wir im Burgenland sagen, dass wir Vorreiter bei der Kinderbetreuung sind“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) anlässlich der Eröffnung fest. Zum offiziellen Start gab es auch eine Auszeichnung: Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf beglückwünschte den Kindergarten Neusiedl am See zum zweiten Platz beim Burgenländischen Umweltpreis 2022. Der Kindergarten möchte Natur erlebbar und begreifbar machen – der Bau sei ein ökologisches Musterprojekt, so Eisenkopf. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werde der Kindergarten sehr stark mit dem Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge zusammenarbeiten.

ORF

SPÖ-Landesrätin Daniela Winkler gratulierte den Verantwortlichen, allen voran Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ), zu dem neuen Kindergarten, in dem viele Buben und Mädchen betreut werden. „Neusiedl am See ist eine Stadt, in der sich Familien und Kinder wohlfühlen. Es ist wichtig, den vielen Jungfamilien in unserer Stadt ausreichend Betreuungsplätze für ihre Kinder zur Verfügung zu stellen. Nur so gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so die Bürgermeisterin.