Von Rohrbach bis St. Margarethen

In der 2.700-Einwohner-Gemeinde Rohrbach bei Mattersburg gibt es ein reges Vereinsleben: vom klassischen Musik- und Sportverein, über die Kickboxerinnen und Kickboxer bis hin zu Baseballspielern und Einrad-Bikern ist alles vorhanden. Im Gemeinderat hält die SPÖ derzeit die Mehrheit – mehr dazu in Rohrbach: Große Mehrheit der SPÖ.

Die Gemeinde Rotenturm ist fest in der Hand der SPÖ. Die Sozialdemokraten stellen den Bürgermeister und haben im Gemeinderat die absolute Mehrheit. Die ÖVP versucht heuer mit einer Quereinsteigerin als Spitzenkandidatin der SPÖ Stimmen abzujagen – mehr dazu in Rotenturm: Quereinsteigerin stellt sich Wahl.

Rudersdorf im Lafnitztal hat mit dem Ortsteil Dobersdorf insgesamt rund 2.200 Einwohner. Die Gemeinde verfügt über eine gute Infrastruktur. In der Marktgemeinde hat derzeit die ÖVP eine absolute Mehrheit im Gemeinderat und sie stellt auch den Bürgermeister. Bei der Wahl im Oktober kandidieren vier Parteien – mehr dazu in Rudersdorf: MFG tritt erstmals an.

Die Freistadt Rust am See hat ein eigenes Stadtrecht und ist der kleinste Verwaltungsbezirk Österreichs. Die Zusammenstellung des Gemeinderats hat sich in Rust seit zehn Jahren nicht verändert: Seit der Wahl vor zehn Jahren stellt die SPÖ zehn Gemeinderäte, die ÖVP sechs und die FPÖ drei – mehr dazu in Rust: Unveränderte Ausgangslage.

Das hitzebedingte Fischsterben hat die Gemeinde St. Andrä am Zicksee im Sommer österreichweit in die Schlagzeilen gebracht. Kritik am ÖVP-Bürgermeister Andreas Sattler kam von den Grünen – er habe zu spät gehandelt. Sattler hat die Kritik zurück gewiesen – mehr dazu in St. Andrä am Zicksee: ÖVP will Bürgermeisteramt verteidigen.

Die nordburgenländische Gemeinde St. Margarethen hat etwa 2.700 Einwohner und ist noch immer landwirtschaftlich dominiert – Stichwort Weinbau. Zwei Wahlmöglichkeiten haben die Wahlberechtigten in der Festspielgemeinde bei der Wahl des Bürgermeisters – mehr dazu in St. Margarethen: Zwei Wahlmöglichkeiten.