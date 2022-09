Gemeindereport: Von Rauchwart bis Rohr

Die Gemeinde Rauchwart (Bezirk Güssing) präsentiert sich den Gästen gerne als Urlaubsparadies. Bekannt ist die Gemeinde im Stremtal vor allem durch den Badesee. Als eine der wenigen Gemeinden im Südburgenland hat Rauchwart eine Bürgermeisterin: Michaela Raber (SPÖ) war überhaupt die erste Bürgermeisterin im Bezirk Güssing – mehr dazu in Rauchwart: Erste Bürgermeisterin im Bezirk.

Drei Parteien haben es sich bei der Gemeinderatswahl in Rechnitz zum Ziel gesetzt, die absolute Mehrheit der SPÖ brechen. Bei der Bürgermeisterwahl muss sich Amtsinhaber Martin Kramelhofer (SPÖ), der seit fünf Jahren im Amt ist, den Herausforderern von ÖVP und FPÖ stellen – mehr dazu in Rechnitz: Dreikampf um Bürgermeisteramt.

Die Gemeinde Riedlingsdorf war in der Vergangenheit eine absolute SPÖ-Hochburg. Bei der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren verlor die SPÖ fast 20 Prozent, verteidigte aber dennoch die absolute Mehrheit. Großer Gewinner war damals die Bürgerliste ZLR, die auch heuer wieder antritt – mehr dazu in Riedlingsdorf: Dreikampf in „Zwiefler“-Ort.

Die Gemeinde Ritzing liegt am Südrand des Ödenburger Gebirges. Bürgermeister ist Ernst Horvath von der ÖVP. Er stellt sich heuer erneut der Wahl. Die Mandatsverteilung in Ritzing ist nach der letzten Wahl 2017 gleich eng geblieben – mehr dazu in Ritzing: Enge Mandatsverteilung.

Die Kleingemeinde Rohr im Bezirk Güssing hat eine wechselvolle Geschichte: Eigenständig, unselbstständig und dann wieder eigenständig – seit 30 Jahren ist Rohr eine eigene Gemeinde. In Rohr ist die Liste Rohr die stärkste Partei im Gemeinderat – mehr dazu in Liste dominiert seit Jahren in Rohr.