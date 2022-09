Trauer um Queen auch im Burgenland

Die Briten trauern um Queen Elizabeth II, die 70 Jahre lang ihr Staatsoberhaupt war. Aber nicht nur in Großbritannien war die Queen eine Konstante – eine Welt ohne sie ist auch bei uns für viele schwer vorstellbar. Zum Beispiel für den bekennenden Großbritannien-Fan Hans Günter Kolar, der seit Jahrzehnten englische Motorräder und Autos sammelt.

In seiner Eisenstädter Werkstatt ist das Vereinigte Königreich allgegenwärtig – und die Queen steht hier jedes Jahr im Mittelpunkt eines großen Festes. „Wir feiern den Geburtstag der Queen immer im April. Das ist der Saisonbeginn. Da werden Ausfahrten geplant und da wird debattiert“, so Kolar.

Debattiert wurde auch am Freitag die Queen und die Ära, die sie prägte. Eva Klawatsch aus Eisenstadt meinte, dass kaum einer eine 70-jährige Regentschaft nachweisen könne: „Sie war integer, sehr verlässlich – einfach die Queen.“ Für Axel Dietz aus Eisenstadt war die Queen eine Institution, sie habe England repräsentiert – 70 Jahre lang. In seinem Garten hegt der Hausherr einen besonderen Schatz – nämlich eine Minze aus dem Buckingham Palace. „Diese Minze stammt aus dem Buckingham Palace und wurde unter Anwesenheit der Queen von einem Handwerker, dessen Nichte in Antau die Frau des Bürgermeisters wurde, gepflückt. Und von dort habe ich sie bekommen“, so Kolar.

Hans Günter Kolar hat Minze aus dem Buckingham Palace

Wein für die Königsfamilie

Einen direkten Draht zum neuen König hat hingegen ein anderer Burgenländer – der Winzer Willi Opitz, der jährlich für die Königsfamilie einen Wein kreiert – von dem der neue König vor drei Jahren besonders angetan war. „Er sagte, dass er die Familie kennenlernen wollte. Dann waren meine Frau und ich am 17. Dezember eingeladen – im privaten Wohnzimmer im Buckingham Palace/Clarence House – und konnten dort den ganzen Nachmittag verbringen. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut. Er ist wirklich ein großer Mensch und ich glaube, wenn man vorausschaut, dass da ein guter König auf uns zukommt“, sagte Opitz.

Prinz Philip starb 2021

Im Vorjahr starb am 9. April Prinz Philip, der Ehemann von Elisabeth II. Er war ein häufiger Gast in Österreich und besuchte auch immer wieder den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Als Präsident des WWF wollte er sich für den Erhalt der Langen Lacke im Seewinkel einsetzen – mehr dazu in Prinz Philip unterstützte Nationalpark Neusiedler See.