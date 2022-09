Lumitech feiert 25 Jahre

Lumitech erfolgreiche 25 Jahre mit Geschäftspartnern und Vertretern von Politik und Wirtschaft. 1997 war Stefan Tasch aus Jennersdorf Assistent an der TU Graz. Mit einigen Kollegen gründet er die Firma Lumitech. Ihr Ziel: die Verbesserung der damals noch jungen LED-Technologie. Das Unternehmen nicht in Graz oder Wien anzusiedeln, sondern in Jennersdorf, sei eine emotionale Entscheidung gewesen. „Die Entscheidung war richtig. Ich glaube, das zeigen auch die letzten 25 Jahre. Wir fühlen uns in Jennersdorf sehr wohl. Wir haben auch neu in den Standort investiert und wollen die Firma weiter ausbauen“, so Tasch.

2008 bekam die Firma den österreichischen Staatspreis für Innovation. Eine große Auszeichnung für ein kleines Unternehmen, das im Wettbewerb mit Weltkonzernen steht. Das Erfolgsgeheimnis sei, dass es Mitarbeiter in der Firma gäbe, die sich seit 25 Jahren mit diesem Thema beschäftigen und eine unglaubliche Kompetenz aufgebaut haben, so Tasch. „Wir wollten auch nicht zu schnell wachsen, sondern stetig und wir arbeiten auch sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt“, erklärte Tasch die Firmenphilosophie.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Weiter langsam wachsen

Heute ist Lumitech ein europaweit führendes Unternehmen für Beleuchtungslösungen im Lebensmittehandel. Die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen treffen die Firma zweifach. „Durch die gestiegenen Preise wird weniger gebaut und natürlich weniger Licht eingebaut. Das ist natürlich negativ für uns. Positiv ist für uns wiederum, dass LED Energie spart und damit ein Effekt da ist, der für alle sehr wichtig ist – nämlich Energiekosten zu senken“, so Tasch. Lumitech hat derzeit 60 Mitarbeiter und will weiter langsam wachsen – auch das ein Erfolgsgeheimnis der ersten 25 Jahre.