Gemeindereport: Von Podersdorf bis Raiding

Die Gemeinde Podersdorf am See liegt im Bezirk Neusiedl am See und ist eine der größten Tourismusgemeinden Österreichs. Fast 377.000 Nächtigungen gab es laut dem Tourismusbericht des Landes im Vorjahr – mehr dazu in Podersdorf: Tourismusgemeinde am See.

Die Gemeinde Pöttelsdorf liegt im Bezirk Mattersburg. Pöttelsdorf ist ein traditionelles Weinbaugebiet. In den Neunzehnneunziger Jahren wurde an der B50 ein Wirtschaftspark errichtet, der im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist – mehr dazu in Pöttelsdorf: Zwei Kandidaten.

Der Ort Pöttsching im Bezirk Mattersburg ist unter anderem bekannt für den Römersee. Natur und Umwelt spielen eine große Rolle in der Gemeinde, so ist man Mitglied im Naturpark Rosalia-Koglberg sowie in der Klima- und Modellregion Leithaland – mehr dazu in Pöttsching: Drei Kandidaten für BGM-Wahl.

Es waren beeindruckende Bilder, die Anfang Juli in Potzneusiedl im Bezirk Neusiedl am See zu sehen waren: Im Windpark wurden die Masten von drei Windrädern gesprengt. Die neue, leistungsstarke Anlage soll künftig 35 Prozent mehr Energie erzeugen – mehr dazu in Potzneusiedl: Drei Kandidaten.

Die Stadt Purbach mit knapp 2.000 Einwohnern liegt am Neusiedlersee und gehört zum Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Vor 25 Jahren hat man das Stadtrecht bekommen – mehr dazu in Purbach am See: Drei neue Kandidaten.

Die Gemeinde Raiding im Bezirk Oberpullendorf ist vor allem für das Liszt Zentrum und das Liszt Festival bekannt. In Zukunft soll das Festival nicht nur zwei Monate sondern das ganze Jahr über stattfinden. Im vergangenen Jahr hat die Ortschaft für das Gemeindezentrum den Regionalitäspreis bekommen – mehr dazu in Raiding: Bürgermeister gegen Vize.