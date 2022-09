Gemeindereport: Pama bis Piringsdorf

Alternative Energie ist in Pama schon seit 2003 ein Thema. Aufgrund der exponierten Lage im Bezirk Neusiedl am See bietet sich die Nutzung von Windenergie an. Zusätzlich will man künftig auch Sonnenstrom aus Photovoltaik-Anlagen nutzen – mehr dazu in Pama: Bugnyar gegen Werdenich.

In der Gemeinde Pamhagen direkt an der Grenze zu Ungarn leben fast 1.600 Menschen. Der hiesige Steppentierpark ist die Heimat einer Gruppe von Stachelschweinen, die aus dem Park auch schon wiederholt entwischt sind. Politisch dominiert die ÖVP – mehr dazu in Pamhagen: Tschida gegen Csida.

Der Strom kommt aus der Steckdose – ein guter Teil davon wird im Burgenland durch Windkraftanlagen in Parndorf hergestellt. Die Gemeinde ist außerdem über die Grenzen des Burgenlands hinaus für das Designer-Outlet bekannt – mehr dazu in Parndorf wächst weiter.

Die Gemeinde Pilgersdorf – mit den sieben Ortsteilen Bubendorf, Deutsch Gerisdorf, Kogl, Lebenbrunn, Pilgersdorf, Salmannsdorf und Steinbach – grenzt an die Bucklige Welt in Niederösterreich. Bürgermeister ist seit 15 Jahren Ewald Bürger von der ÖVP. Er stellt sich heuer erneut der Wahl – Pilgersdorf: Langzeibürgermeister tritt erneut an.

Vor mittlerweile 20 Jahren hat Kurt Maczek die Vorherrschaft der ÖVP in Pinkafeld gebrochen – und ist seither bei allen Bürgermeisterwahlen im Amt bestätigt worden. Auch im Gemeinderat hat die SPÖ nach wie vor die Mehrheit im einst schwarzen Pinkafeld – mehr dazu in Pinkafeld: Maczek will es noch einmal wissen.

In der Gemeinde Piringsdorf im Bezirk Oberpullendorf entsteht derzeit ein neues Gemeindezentrum mit einem Mehrzwecksaal. Bürgermeister ist seit sechs Jahren Thomas Hauser (SPÖ). Die Gemeinde kämpft immer wieder mit Hochwasser – ein neues Rückhaltebecken soll das ändern – Piringsdorf: Zweikampf SPÖ gegen ÖVP.