Bischöflicher Segen für Messweintankstelle

Die Messweintankstelle wurde auf Initiative des Franziskaner-Paters Thomas Lackner aufgestellt. Er versucht immer wieder, mit unkonventionellen Ideen und Aktionen mehr Menschen für Religion zu interessieren und in die Basilika zu bringen. Um einen Euro pro 16tel-Liter können vier verschiedene Messweine an der Tankstelle verkostet werden. Die Innovation kommt bei den Besucherinnen und Besuchern der Basilika gut an.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Bischof sieht „pastorale Chance“

Seit Donnerstag hat die Messwein-Tankstelle sogar den bischöflichen Segen. Für ihn sei das kein alltäglicher Einsatz gewesen und er müsse schauen, dass seine Lebe hier gesund bleiben, scherzte Diözesanbischof Zsifkovics. Er habe die ungewöhnliche Tankstelle gesegnet, weil es wirklich eine pastorale Chance sei, in der heutigen Zeit Menschen einfach auf das Wesentliche des Lebens – nicht nur auf den Leib, sondern auch auf die Seele – aufmerksam zu machen.